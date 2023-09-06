Рада призначила Умєрова міністром оборони
Середа, 6 вересня 2023, 13:20
Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram
Деталі: "За" – 338 нардепів.
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Процедура призначення, за словами нардепа, відбувалася без присутності Володимира Зеленського. Главу держави представляв постпред Федір Веніславський.
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Передісторія:
- 5 вересня парламент відправив у відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
- Відставка Резнікова відбулася після низки скандалів довкола державних закупівель для війська, зокрема яєць та курток. Резніков заперечує, що закупівлі відбувалися за завищеними цінами.
- Також 5 вересня Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови ФДМ.
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