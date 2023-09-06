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Рада призначила Умєрова міністром оборони

Валентина РоманенкоСереда, 6 вересня 2023, 13:20
Рада призначила Умєрова міністром оборони
Умєров у Раді. фото з ТГ Железняка

Верховна Рада схвалила призначення ексголови Фонду держмайна Рустема Умєрова на посаду очільника Міноборони.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: "За" – 338 нардепів.

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Процедура призначення, за словами нардепа, відбувалася без присутності Володимира Зеленського. Главу держави представляв постпред Федір Веніславський.

Знати більше: Четвертий міністр оборони Зеленського. Чому президент міняє Резнікова на Умєрова

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Передісторія:

  • 5 вересня парламент відправив у відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони.
  • Відставка Резнікова відбулася після низки скандалів довкола державних закупівель для війська, зокрема яєць та курток. Резніков заперечує, що закупівлі відбувалися за завищеними цінами. 
  • Також 5 вересня Верховна Рада звільнила Умєрова з посади голови ФДМ.

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Теми: Умєров РустемМіноборониВерховна Рада
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