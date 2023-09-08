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У Пентагоні назвали дії українців на полі бою "надзвичайно ефективними"

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 00:17
У Пентагоні назвали дії українців на полі бою надзвичайно ефективними
заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх, AP Photo

Пентагон вважає надзвичайно ефективними дії українських сил на полі бою та позитивно оцінює результати застосування ЗСУ західних озброєнь.

Джерело: заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх на брифінгу, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Українці є надзвичайно ефективними на полі бою. Ми бачимо, як уже досягнуто певного прогресу в їхньому контрнаступі. Ми спостерігаємо за тим, як вони (українські військові – ред.) використовують касетні боєприпаси та в яких місцях. Ми вважаємо, що вони застосовують їх ефективно та відповідально".

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Деталі: Представниця Пентагону також зауважила, що українські захисники вміло користуються можливостями далекобійних ракет Storm Shadow та їхніх аналогів, наданих західними союзниками. Водночас, вона відмовилася коментувати перспективи надання Україні американських ракет ATACMS.

Передісторія: Міністерство оборони США 7 вересня оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю у 600 мільйонів доларів.

Теми: СШАвійна
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