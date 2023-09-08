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Росіяни запустили кілька груп "Шахедів" на південь України

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 02:18
Росіяни запустили кілька груп Шахедів на південь України
фото army-technology.com

7 вересня близько 22.00 Повітряні сили зафіксували кілька груп ударних безпілотників  "Шахед". 

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: "Шахеди" окупанти запустили з Чауди у Криму та Приморсько-Ахтарська, що на Кубані в Росії.

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Близько опівночі стало відомо, що група безпілотників наближається до гирла Дунаю. 

О 1.05 Повітряні сили повідомили, що група ударних БпЛА наближається до Одеси. Тривога оголошена лише в Одеській області.

О 1.28 оголошена загроза застосування  ударних БпЛА у Херсонській та Миколаївській областях.

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Військові повідомили, що група "Шахедів" зафіксована на півночі Херсонщини та рухається у західному напрямку.

О 2.14 стало відомо, що чергова група ударних БпЛА рухається у бік Одеси з акваторії Чорного моря.

Передісторія: В ніч на 7 вересня внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля; водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги.

Теми: безпілотникивійна
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