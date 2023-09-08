Повітряні сили знищили 16 "Шахедів" з 20

Уночі 8 вересня Росія атакувала Україну 20 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", 16 з них вдалося знищити.

Джерело: Командування Повітряних сил у Facebook, Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно ПС: "Усього зафіксовано пуски 20 "Шахедів" у напрямку Одещини. У результаті бойової роботи знищено 16 "Shahed-136/131" у межах Одеської та Миколаївської областей".

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Деталі: Повідомляється, що окупанти запустили дрони-камікадзе з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – ТОТ, Крим).

Ворожий удар відбивали зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та сили протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України.

Сили оборони півдня уточнили, що 2 "Шахеди" збили на Миколаївщині і 14 – на Одещині.

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