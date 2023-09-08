Куба арештувала 17 людей за торгівлю молодиками, які воювали проти України

На Кубі у справі про торгівлю людьми заарештували 17 осіб, які заманювали молодих кубинських чоловіків служити в російській армії.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву полковника Міністерства внутрішніх справ Куби Сезара Родрігеса на телебаченні

Пряма мова: "В результаті розслідувань було заарештовано 17 осіб, серед них внутрішній організатор цієї діяльності".

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