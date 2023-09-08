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Росіяни скинули авіабомбу на Херсонщину: 3 загиблих, 5 поранених

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 12:09
Росіяни скинули авіабомбу на Херсонщину: 3 загиблих, 5 поранених
фото з соцмереж Клименка

Внаслідок скидання авіабомби на село Одрадокам‘янка Херсонської області загинуло троє цивільних та дістали поранення ще 5

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пресслужба Офісу генпрокурора 

Пряма мова: "В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення".

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Деталі: Клименко повідомив, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери.

Оновлено: Офіс генпрокурора повідомив про 5 поранених внаслідок обстрілу, двох з них госпіталізовано. Атаку здійснили близько 09:10.

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Теми: Херсонська областьобстрілжертви
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