Росіяни скинули авіабомбу на Херсонщину: 3 загиблих, 5 поранених
П'ятниця, 8 вересня 2023, 12:09
Внаслідок скидання авіабомби на село Одрадокам‘янка Херсонської області загинуло троє цивільних та дістали поранення ще 5
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram, пресслужба Офісу генпрокурора
Пряма мова: "В Одрадокам‘янці російська авіабомба вбила трьох цивільних – 2 жінок та чоловіка. Четверо місцевих мешканців отримали поранення".
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Деталі: Клименко повідомив, що на місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, рятувальники та волонтери.
Оновлено: Офіс генпрокурора повідомив про 5 поранених внаслідок обстрілу, двох з них госпіталізовано. Атаку здійснили близько 09:10.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- В четвер в Одрадокам‘янці загинув один цивільний внаслідок обстрілу.