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Біля Новоєгорівки ворог створив "ударний кулак", хоче прорвати оборону – Євлаш

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 14:42
Біля Новоєгорівки ворог створив ударний кулак, хоче прорвати оборону – Євлаш
Ілля Євлаш. скриншот

Російські окупаційні війська намагаються прорвати українську оборону в районі Новоєгорівки та атакують у районі Синьківки на Лимано-Куп'янському напрямку.

Джерело: речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Росіяни продовжують готувати свої штурмові підрозділи, аби прорвати нашу оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, бути готовими варто завжди, оскільки вони постійно намагаються влаштовувати якісь провокації та диверсії, ведеться обстріл позицій Сил оборони".

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Деталі: За даними речника, минулої доби ворог 554 рази гатив із усієї наявної номенклатури зброї, включно з авіацією.

За словами Євлаша, у напрямку Новоєгорівки ворог сформував так званий "ударний кулак". Основний акцент окупанти, які раніше, роблять на "живу силу".

Загарбники збирають зведені підрозділи із залишків різних не добитих підрозділів.

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Залучають до ведення бойових дій всіх, кого можливо, навіть зв'язківців "перекваліфіковують" на штурмовиків.

За минулу добу противник 68 разів обстріляв Новоєгорівку та приблизно 25 - Синьківку. Водночас українським захисникам вдалося знищити 101 окупанта, два танки Т-72, гармати Д-20 і Д-30, а також три БПЛА.

Як запевнив Євлаш, Сили оборони наразі вживають усі необхідні заходи для того, щоб унеможливити прорив на цьому напрямку.

Що передувало: Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що російські військові формують штурмові загони і намагатимуться окупувати місто Куп’янськ Харківської області.

Теми: війна
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