Біля Новоєгорівки ворог створив "ударний кулак", хоче прорвати оборону – Євлаш

Російські окупаційні війська намагаються прорвати українську оборону в районі Новоєгорівки та атакують у районі Синьківки на Лимано-Куп'янському напрямку.

Джерело: речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Росіяни продовжують готувати свої штурмові підрозділи, аби прорвати нашу оборону на Лимано-Куп'янському напрямку, бути готовими варто завжди, оскільки вони постійно намагаються влаштовувати якісь провокації та диверсії, ведеться обстріл позицій Сил оборони".

Реклама:

Деталі: За даними речника, минулої доби ворог 554 рази гатив із усієї наявної номенклатури зброї, включно з авіацією.

За словами Євлаша, у напрямку Новоєгорівки ворог сформував так званий "ударний кулак". Основний акцент окупанти, які раніше, роблять на "живу силу".

Загарбники збирають зведені підрозділи із залишків різних не добитих підрозділів.

ВІДЕО ДНЯ

Залучають до ведення бойових дій всіх, кого можливо, навіть зв'язківців "перекваліфіковують" на штурмовиків.

За минулу добу противник 68 разів обстріляв Новоєгорівку та приблизно 25 - Синьківку. Водночас українським захисникам вдалося знищити 101 окупанта, два танки Т-72, гармати Д-20 і Д-30, а також три БПЛА.

Як запевнив Євлаш, Сили оборони наразі вживають усі необхідні заходи для того, щоб унеможливити прорив на цьому напрямку.

Що передувало: Начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначав, що російські військові формують штурмові загони і намагатимуться окупувати місто Куп’янськ Харківської області.