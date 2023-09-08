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Росія в серпні вивела майже всю свою авіацію з Білорусі – ЗМІ

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 14:55
Росія в серпні вивела майже всю свою авіацію з Білорусі – ЗМІ
ФОТО: GETTY IMAGES

Росія в серпні вивела з території Білорусі всю свою авіацію, крім одного штурмовика Су-25.

Джерело: моніторингова група  "Беларускі Гаюн"

Деталі: За даними моніторингової групи, авіаційне угруповання ПКС РФ виведено ще 5 серпня.

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Дослівно: "З аеродрому "Мачулищі" на аеродром "Сеща" (Брянська обл.) полетіли 11 вертольотів (4 од. Мі-8 і 7 од. Мі-24) ВКС РФ. З аеродрому "Барановичі" в РФ вилетіло 9 винищувачів Су-34 і Су-30СМ ВКС РФ.

Більша частина з вертольотів і літаків, які вилетіли, перебувала в Білорусі з початку січня 2023 року. Таким чином, авіаційний компонент РГВ у Білорусі перестав існувати". 

Більше деталей: Станом на 1 вересня в Білорусі залишався тільки один штурмовик Су-25 ПКС РФ, який прилетів у "Мачулищі" 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром "Ліда".

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Інфографіка Беларускі Гаюн

Водночас, як повідомляє "Гаюн", в країні залишилося близько 2100 військових ЗС РФ.

Дослівно: "Ми можемо констатувати, що в липні-серпні відбулося значне зменшення чисельності російських військових, які перебувають у Білорусі. Було ліквідовано польові табори ЗС РФ на полігонах: "Обуз-Лесновський", "Лепельський" та "Осиповицький", а військові, які там перебували та були у складі РГВ, відбули до РФ і це була не ротація". 

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Теми: БілорусьРосіяавіавинищувачі
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