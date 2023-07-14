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Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі – ДПСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 12:51
Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі – ДПСУ
ілюстративне фото ГУР

Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

Джерело: речник Держприкордонслужби, Андрій Демченко на брифінгу в Києві

Пряма мова: "Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав угруповання, необхідне для повторного вторгнення в Україну. Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України.

Росія в тому числі використовує РБ як майданчик чи полігон для навчання своїх підрозділів.

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На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з теритоорії Білорусі.

Не можна виключати, що в найближчий час на територію Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи, але на даний момент ми такого не фіксуємо".

Деталі: Крім того, за словами Демченка, ДПСУ не спостерігає організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже РБ готувала майданчики для їх прийняття.

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Теми: БілорусьРосіявійнаПрикордонна служба
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