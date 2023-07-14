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Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі – ДПСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 14 липня 2023, 12:51
Росія вивела практично всіх своїх військових із Білорусі – ДПСУ
ілюстративне фото ГУР

Росія в рамках ротації наразі вивела практично всіх своїх військових з Білорусі, де вони проходили тренування й підготовку.

Джерело: речник Держприкордонслужби, Андрій Демченко на брифінгу в Києві

Пряма мова: "Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав угруповання, необхідне для повторного вторгнення в Україну. Попри все ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації, бо Білорусь, на жаль, продовжує підтримувати Росію у розв'язаній нею війні проти України.

Росія в тому числі використовує РБ як майданчик чи полігон для навчання своїх підрозділів.

На щастя, кількість російських військових на білоруських полігонах за останній час тільки зменшувалася, ще донедавна ми фіксували цю кількість на рівні до 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з теритоорії Білорусі.

Не можна виключати, що в найближчий час на територію Білорусі можуть бути знову заведені чергові підрозділи, але на даний момент ми такого не фіксуємо".

Деталі: Крім того, за словами Демченка, ДПСУ не спостерігає організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній, про що раніше зазначалося, адже РБ готувала майданчики для їх прийняття.

Теми: БілорусьРосіявійнаПрикордонна служба
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