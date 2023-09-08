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Піратський сленг, закладка в авто: майор постачав військкому на Рівненщині амфетамін

Валентина РоманенкоП'ятниця, 8 вересня 2023, 15:59
Піратський сленг, закладка в авто: майор постачав військкому на Рівненщині амфетамін
фото ДБР

Працівники ДБР викрили начальника структурного підрозділу Рівненського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який постачав своєму керівнику наркотики.

Джерело: ДБР, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Деталі: Історія з наркотиками у віськкоматах на Рівненщині (керівники обласного та районного військоматів у Рівненській області, полковник та підполковник раніше отримали підозри і перебувають у СІЗО –ред.) отримала продовження.

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В ході досудового розслідування правоохороронці встановили, що керівник Рівненського районного ТЦК та СП мав, так би мовити, свого "дилера" з-поміж підлеглих військовослужбовців.

Нині повідомлено про підозру 39-річному майору, тимчасово виконувачу обов’язків начальника відділу, начальнику відділення обліку мобілізаційної роботи Рівненського районного ТЦК та СП за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут психотропних речовин у великих розмірах.

За даними ДБР, начальник структурного підрозділу систематично привозив різні дози амфетаміну керівнику, а в окремих випадках залишав так звані "закладки". За інформацією слідства, кошти за психотропи чоловік не отримував, а таким чином лише намагався догодити шефу, в майбутньому розраховуючи на прихильність, службові привілеї та можливе просування по кар’єрній драбині.

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Аби приховати свою злочинну діяльність у розмовах та повідомленнях зловмисники використовували піратський сленг, наркотики називаючи "білою міткою", а один одного – за вигаданими кличками, зазначають у ДБР.

Водночас прокуратура розповідає про один доведений епізод слідства. Встановлено, що підозрюваний майор придбав на чорному ринку амфетамін, розфасував у полімерний zip-пакет, помістив до упаковки зі серветок, заховав у бампері автомобіля співмешканки свого шефа та прозвітував про виконану роботу через один із месенджерів.

Після цього, районний військком вказав координати "закладки" своїй співмешканці, яка і забрала товар в обумовленому місці.

Наразі вирішується питання про обрання для підозрюваного міри запобіжного, встановлюється причетність до вчиненого інших осіб, зазначають прокурори.

 

Що передувало: Під час проведення розслідування щодо побиття солдата посадовцями центрів комплектування у керівника Рівненського районного ТЦК та СП правоохоронці вилучили 8 пакетів з амфетаміном.

Теми: Рівненська областьДБРнаркотики
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