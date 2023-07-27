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Затримали головного військкома Рівненщини: є відео його знущань над підлеглим

"Українська правда", Альона Мазуренко Четвер, 27 липня 2023, 13:56
Затримали головного військкома Рівненщини: є відео його знущань над підлеглим
фото: ДБР

Правоохоронці затримали керівника Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Луцюка.

Джерело: пресслужба ДБР, співрозмовники "Української правди" в органах прокуратури та ДБР

Деталі: В розпорядження УП потрапило відео із телефона затриманого Луцюка. На ньому воєнком лупцює свого підлеглого. Вони розмовляють про наркотики.

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Оновлено: Згодом у ДБР повідомили, що викрили "керівників обласного та районного військоматів у Рівненській області, які побили військового. У одного із посадовців знайшли наркотики".

У відомстві стверджують, що полковник та підполковник довідалися, що водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планує доповісти про їхні порушення.

Посадовці вирішили цього не допустити та побити хлопця битою. Також у ДБР заявили, що потерпілого змушували ставати навколішки та вимолювати пробачення.

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Повідомляється, що керівник Рівненського обласного ТЦК сам бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК усе це знімав на телефон.

26 липня працівники ДБР провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування.

Дослівно: "Було виявлено та вилучено мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. За місцем проживання керівника Рівненського обласного ТЦК виявлено биту, якою били чоловіка".

ДБР повідомляє, що під час обшуку у керівника Рівненського районного ТЦК та СП вилучили "8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин". Його затримали.

Посадовцю оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч.2 ст.307 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Луцюку оголосили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 426-1 ККУ).

Нагадаємо:

  • 23 липня на Ставці головнокомандувача президент Володимир Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони "не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".
  • За словами Зеленського, попередні результати перевірки віськкомів виявились невтішними.
  • Колишньому керівнику Одеського регіонального центру комплектування Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.
  • У розслідуванні Української правди "Батальйон Іспанія" повідомлялося, що родина начальника одеського обласного військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів.

Теми: Рівненська областьТЦК
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