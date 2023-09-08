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Справа БЕБ проти Коломойського з’явилась, коли НАБУ вже готувало підозру

Соня ЛукашоваП'ятниця, 8 вересня 2023, 18:25
Справа БЕБ проти Коломойського з’явилась, коли НАБУ вже готувало підозру
фото з відкритих джерел

Бюро економічної безпеки і Служба безпеки України відкрили справу проти олігарха Ігоря Коломойського у той час, коли Національне антикорупційне бюро саме готувало йому підозру.

Джерело: джерела "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Орієнтовно 5 місяців тому, навесні 2023 року, НАБУ суттєво активізувало розслідування. Протягом останніх двох місяців у Бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі проводили низку нарад щодо справи.

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У цей же час – менше місяця тому, 11 серпня 2023 року – БЕБ реєструє власне провадження.

1 вересня НАБУ і САП підписали повістку про виклик Коломойського для вручення підозри. У цей час керівник Антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, який мав її погодити, перебував у відрядженні в США. Він повертався 4 вересня.

Наступного дня після підписання повістки САП і НАБУ – 2 вересня, у суботу, Бюро економічної безпеки вручило олігарху власну підозру.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі всередині правоохоронних органів триває перевірка стосовно збігу в процесуальних діях.

"Українська правда" звернулась по коментар до Бюро економічної безпеки та Національного антикорупційного бюро стосовно того, чи було їм відомо про розслідування одне одного і чи пов’язана підозра БЕБ з активізацію антикорупційних органів. Відповіді від пресслужб до публікації новини редакція не отримала.

Передісторія: 

  • 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
  • Шевченківський райсуд Києва обрав олігарху запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.
  • 7 вересня НАБУ і САП оголосили Коломойському та ще 5 ймовірним співучасникам про підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 млрд.

Читайте також: "Коломойському світить до 12 років за шахрайство та відмивання коштів. Як він виводив гроші, за версією слідства?"

Теми: КоломойськийНАБУ
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