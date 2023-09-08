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УП зустріла зятя Червоненка вдома в російського олігарха

Альона Мазуренко , "Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 18:53
УП зустріла зятя Червоненка вдома в російського олігарха
Скриншот, відео УП

Журналістам УП вдалося зафіксувати зятя ексдепутата Євгена Червоненка Олексія Кавиліна на віллі в російського підсанкційного олігарха В'ячеслава Кантора у Женеві.

Джерело: розслідування "Української правди" "Лондонград 2. УП знайшла родича українського політика вдома у російського олігарха"

Деталі: За даними джерел "Української правди" у правоохоронних органах, наразі Червоненко має стосунок до головного управління розвідки. 

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Водночас УП вдалося зафільмувати зятя службовця ГУР МОУ на віллі російського олігарха Кантора у Женеві. 

Кавилін з 2016 по 2019 рр. був керівником головного управління державної фіскальної служби у Київській області.

У коментарі УП Кавилін заявив, що "не пам'ятає" чи був у Женеві в будинку Кантора 17 липня 2023 року.

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На уточнююче питання, зять Червоненка заявив, що "це неможливо".

Сам Червоненко на питання про свого зятя в будинку Кантора заявив, що "не любить, коли підглядують в труси". Він заявив, що з Кантором його пов'язують довгі роки стосунків. Зокрема, Червоненко був віце-президентом Європейського єврейського конгресу, а Кантор - був президентом цього об'єднання.

Він заявив, що його зять працює і живе в Україні. Червоненко натякнув, що його зять не без причини їздить за кордон за допомогою офіційниих дозволів чи листів. Екснардеп заявив, що Кавилін міг спокійно стати одним із головних героїв "Батальйону Монако", але не зробив цього.

За інформацією УП, зять Червоненка з початку року 5 разів виїжджав із України, в тому числі за листами ГУР МОУ. Під час однієї із поїздок Кавилін зупинявся в будинку російського підсанкційного олігарха.

До початку повномасштабного вторгнення Червоненко активно просував проросійські наративи. 

У 2023 році під час великої війни Червоненка помічали в компанії росіян, зокрема, нещодавно він знявся у кліпі російського співака шансону Євгенія Кемеровського, де співали про "дружбу" двох народів.

Наразі Кантор перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Швейцарії та України.

Теми: олігархиРосіяВелика Британіявійна
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