Зеленський анонсував важливий міжнародний захід: Деталі згодом

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується провести міжнародний захід, готують важливий оборонний пакет для ЗСУ.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Провів сьогодні важливу підготовчу нараду щодо міжнародного заходу, який плануємо на найближчий час – на цей вересень. Деталі – трохи згодом. Готуємо для наших воїнів важливий оборонний пакет.

Реклама:

Деталі: Зеленський також розкритикував "надто довгу санкційну паузу з боку партнерів" проти окупантів. І "надто активні спроби Росії обійти санкції: "Дуже важливо додати рішень вільного світу, який повинен захищати себе, і захистити. І тим більше має уникнути будь-яких спроб використовувати компанії вільного світу, технології вільного світу, продукцію вільного світу, щоб воювати проти свободи.



