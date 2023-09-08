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Уряд призначив тимчасового першого заступника глави ДСНС

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 20:15
Уряд призначив тимчасового першого заступника глави ДСНС
Андрій Даник. Фото - ДСНС Черкаської області

Кабінет міністрів на засіданні 8 вересня призначив тимчасовим виконувачем обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.

Джерело: представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук у Telegram, ДСНС

Деталі: За даними ДСНС, з 28 січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС у Черкаській області. До того очолював головне управління ДСНС України у Донецькій області.

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Передісторія:

  • На початку серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру декільком посадовцям ДСНС, через дії яких, як вважають правоохоронці, 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інше керівництво МВС.
  • 25 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС.

Теми: ДСНСКабінет міністрів
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