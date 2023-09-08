Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Уряд призначив тимчасового першого заступника глави ДСНС

"Українська правда"П'ятниця, 8 вересня 2023, 20:15
Уряд призначив тимчасового першого заступника глави ДСНС
Андрій Даник. Фото - ДСНС Черкаської області

Кабінет міністрів на засіданні 8 вересня призначив тимчасовим виконувачем обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.

Джерело: представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук у Telegram, ДСНС

Деталі: За даними ДСНС, з 28 січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС у Черкаській області. До того очолював головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Реклама:

Передісторія:

  • На початку серпня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру декільком посадовцям ДСНС, через дії яких, як вважають правоохоронці, 18 січня 2023 року в авіакатастрофі загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та інше керівництво МВС.
  • 25 серпня Кабінет міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС.

Теми: ДСНСКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога

Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Усі новини...
ДСНС
Суд арештував елітне майно полковника ДСНС, який наживався на пальному під час війни
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Кабмін звільнив голову ДСНС після внутрішньої перевірки
Останні новини
05:01
відеоРосіяни заявили, що дрон атакував та пошкодив нафтобазу в Орловській області
04:33
оновленоРакетна небезпека: У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:13
Росіяни стають в оборону на Запоріжжі та передислоковують елітні формування – ISW
03:57
У південних областях повітряна тривога: Сили оборони попередили про можливий ракетний удар
03:38
Повітряні сили попередили про зліт 7 бомбардувальників РФ з аеродрому "Оленья"
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
Усі новини...
Реклама: