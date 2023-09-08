Уряд призначив тимчасового першого заступника глави ДСНС

Кабінет міністрів на засіданні 8 вересня призначив тимчасовим виконувачем обов’язків першого заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Даника.

Джерело: представник Кабміну у Верховній раді України Тарас Мельничук у Telegram, ДСНС

Деталі: За даними ДСНС, з 28 січня 2020 року Даник був начальником управління ДСНС у Черкаській області. До того очолював головне управління ДСНС України у Донецькій області.

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