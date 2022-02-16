Кабмін призначив нового голову ДСНС

Кабінет міністрів призначив Сергія Крука новим очільником Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Пряма мова Мельничука: "Призначено Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

Деталі: Крук виконував обов’язки голови ДСНС з листопада 2021 року.

Перед цим він очолював управління ДСНС на Рівненщині з жовтня 2014 року.

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