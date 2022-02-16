Кабмін призначив нового голову ДСНС
Середа, 16 лютого 2022, 13:59
Кабінет міністрів призначив Сергія Крука новим очільником Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук
Пряма мова Мельничука: "Призначено Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій".
Деталі: Крук виконував обов’язки голови ДСНС з листопада 2021 року.
Перед цим він очолював управління ДСНС на Рівненщині з жовтня 2014 року.
Передісторія:
- Раніше Кабмін звільнив у листопаді Миколу Чечоткіна з посади очільника ДСНС і призначив Крука в.о. голови.
- Місцеві журналісти дізналися, що після призначення Крука головою ДСНС, його теща задекларувала нерухомості на мільйони гривень.