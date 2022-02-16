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Кабмін призначив нового голову ДСНС

Денис КарловськийСереда, 16 лютого 2022, 13:59
Сергій Крук. Фото: пресслужба управління ДСНС у Рівненщині

Кабінет міністрів призначив Сергія Крука новим очільником Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Пряма мова Мельничука: "Призначено Крука Сергія Івановича головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій".

Деталі: Крук виконував обов’язки голови ДСНС з листопада 2021 року. 

Перед цим він очолював управління ДСНС на Рівненщині з жовтня 2014 року.

Передісторія: 

  • Раніше Кабмін звільнив у листопаді Миколу Чечоткіна з посади очільника ДСНС і призначив Крука в.о. голови.
  • Місцеві журналісти дізналися, що після призначення Крука головою ДСНС, його теща задекларувала нерухомості на мільйони гривень.

Теми: ДСНСКабінет міністрівРівненська область
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