США можуть включити ATACMS у найближчий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ

Сполучені Штати, імовірно, включать в майбутній пакет військової допомоги Україні далекобійні ракети ATACMS.

Джерело: ABC News із посиланням на джерела

Деталі: Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, надасть Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.

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Один із чиновників зазначив, що ATACMS "наближаються" (до України – ред.). Проте посадовець додав, що плани про надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

Інший чиновник сказав, що рішення про надання ракет вже "на столі" і, ймовірно, ATACMS будуть включені в майбутній пакет допомоги у сфері безпеки.

Він додав, що остаточного рішення ще не прийнято. За його словами, до того, як Україна отримає ракети, можуть минути місяці.

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Нагадаємо: Адміністрація президента США Джо Байдена відмовлялася передавати Україні далекобійні ракети ATACMS, незважаючи на прохання з боку Києва і тиск американських законодавців.

Що передувало: Як писало видання New York Times, в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

Водночас під час саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.