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США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP

"Європейська правда", Катерина ТищенкоНеділя, 23 липня 2023, 16:08
США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP
ATACMS, фото Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена відмовляється передавати Україні далекобійні ракети ATACMS, незважаючи на прохання з боку Києва і тиск американських законодавців.

ДжерелоThe Washington Post з посиланням на неназваних американських посадовців, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами представників Пентагону і президентської адміністрації, протягом кількох останніх місяців не відбулося жодних змін і не було предметних дискусій з цього питання.

У Пентагоні вважають, що в України є більш нагальні потреби. У відомстві також побоюються, що відправка Україні далекобійних ракет серйозно підірве готовність США до потенційних конфліктів.

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Як зазначили посадовці, кількість ATACMS в американських арсеналах має залишатись фіксованою, поки їх не замінять на ракети наступного покоління з більшою дальністю дії PrSM. Очікується, що вони надійдуть на озброєння до кінця цього року.

Видання повідомляє, що Lockheed Martin щороку виробляє 500 ATACMS, але вони призначені для продажу іншим країнам.

Що передувало: Як писало видання New York Times, в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас під час саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.

Теми: СШАдопомога Українізброя
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