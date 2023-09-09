Контрнаступ Сил оборони змусив окупантів змінити систему управління – ISW

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) помітили, що наступ Сил оборони змусив росіян змінити систему управління і командування, а також адаптувати системи РЕБ для захисту від українських безпілотників.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті військових аналітиків йдеться про те, що "російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією, хоча розгортання російських військ, ймовірно, все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією".

Реклама:

Відтак, за даними Центру безпеки і нових технологій (CSET), російські війська перенесли штаби за межі досяжності більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти за добре захищеними позиціями.

Крім того, вказують експерти, обмеження артилерії РФ в Україні спонукають російських військових змінювати "вогневу доктрину", яка змінює обсяг обстрілів на їх точність.

У CSET заявляють, що російські війська посилили зв'язок між розвідувальними системами і артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню, "оскільки окупанти стикаються зі зростаючими обмеженнями щодо їхньої здатності використовувати масований непрямий вогонь".

ВІДЕО ДНЯ

За даними аналітиків, росіянам не вистачає боєприпасів для ведення масованого непрямого вогню. Це пояснюється тим, що окупанти "мають труднощі з транспортуванням великої кількості боєприпасів до лінії фронту і бачать, що ефективність масованих ударів зменшується".

В огляді вказують і на те, що в Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) заявили, що окупанти намагаються покращити сигнали за рахунок ширшого використання сервісів C2 на основі додатків без особливої підготовки.

Зазначається, що війська РФ адаптують розгортання комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). За даними RUSI, російські сили розосереджують системи "Поле-21" та розглядають їх як одноразові системи РЕБ, щоб забезпечити широкий захист від ударів українських БпЛА.

Ключові висновки ISW за 8 вересня: