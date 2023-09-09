Контрнаступ Сил оборони змусив окупантів змінити систему управління – ISW
Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) помітили, що наступ Сил оборони змусив росіян змінити систему управління і командування, а також адаптувати системи РЕБ для захисту від українських безпілотників.
Джерело: ISW
Деталі: У звіті військових аналітиків йдеться про те, що "російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією, хоча розгортання російських військ, ймовірно, все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією".
Відтак, за даними Центру безпеки і нових технологій (CSET), російські війська перенесли штаби за межі досяжності більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти за добре захищеними позиціями.
Крім того, вказують експерти, обмеження артилерії РФ в Україні спонукають російських військових змінювати "вогневу доктрину", яка змінює обсяг обстрілів на їх точність.
У CSET заявляють, що російські війська посилили зв'язок між розвідувальними системами і артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню, "оскільки окупанти стикаються зі зростаючими обмеженнями щодо їхньої здатності використовувати масований непрямий вогонь".
За даними аналітиків, росіянам не вистачає боєприпасів для ведення масованого непрямого вогню. Це пояснюється тим, що окупанти "мають труднощі з транспортуванням великої кількості боєприпасів до лінії фронту і бачать, що ефективність масованих ударів зменшується".
В огляді вказують і на те, що в Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) заявили, що окупанти намагаються покращити сигнали за рахунок ширшого використання сервісів C2 на основі додатків без особливої підготовки.
Зазначається, що війська РФ адаптують розгортання комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). За даними RUSI, російські сили розосереджують системи "Поле-21" та розглядають їх як одноразові системи РЕБ, щоб забезпечити широкий захист від ударів українських БпЛА.
Ключові висновки ISW за 8 вересня:
- За повідомленнями, російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією, хоча розгортання російських військ, ймовірно, все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією.
- Обмеження артилерії в Україні, за повідомленнями, спонукають російських військових прискорити довготривалі зусилля із впровадження вогневої побудови, яка надає перевагу точності, а не обсягу вогню.
- Також повідомляється, що російські війська адаптують своє розгортання комплексів радіоелектронної боротьби.
- За повідомленнями, українські сили продовжували просуватися на південь від Бахмута і на південь від Роботиного на заході Запорізької області, але 8 вересня не здобули жодних підтверджених успіхів.
- У ніч з 7 на 8 вересня російські війська здійснили ще одну серію ударів з безпілотників "Шахед-131/136" по Одеській області.
- МЗС Росії відреагувало на нещодавні ознаки того, що уряд Вірменії може поставити під сумнів свої десятиліттями сформовані відносини з Росією у сфері безпеки.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове, поблизу Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не здійснили жодних підтверджених просувань 8 вересня.
- NYT з посиланням на західні, африканські та російські джерела повідомило, що російські розвідувальні структури змагаються за контроль над активами та операціями групи "Вагнера" в Африці.
- Російські окупаційні чиновники продовжують проводити незаконні псевдовибори на окупованій території України. Російські окупаційні чиновники в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях оголосили про початок голосування на окупованих територіях 8 вересня.