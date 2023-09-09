Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Контрнаступ Сил оборони змусив окупантів змінити систему управління – ISW

Ольга Глущенко Субота, 9 вересня 2023, 04:58
Контрнаступ Сил оборони змусив окупантів змінити систему управління – ISW
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) помітили, що наступ Сил оборони змусив росіян змінити систему управління і командування, а також адаптувати системи РЕБ для захисту від українських безпілотників.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті військових аналітиків йдеться про те, що "російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією, хоча розгортання російських військ, ймовірно, все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією".

Реклама:

Відтак, за даними Центру безпеки і нових технологій (CSET), російські війська перенесли штаби за межі досяжності більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти за добре захищеними позиціями.

Крім того, вказують експерти, обмеження артилерії РФ в Україні спонукають російських військових змінювати "вогневу доктрину", яка змінює обсяг обстрілів на їх точність.

У CSET заявляють, що російські війська посилили зв'язок між розвідувальними системами і артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню, "оскільки окупанти стикаються зі зростаючими обмеженнями щодо їхньої здатності використовувати масований непрямий вогонь".

ВІДЕО ДНЯ

За даними аналітиків, росіянам не вистачає боєприпасів для ведення масованого непрямого вогню. Це пояснюється тим, що окупанти "мають труднощі з транспортуванням великої кількості боєприпасів до лінії фронту і бачать, що ефективність масованих ударів зменшується".

В огляді вказують і на те, що в Королівському інституті об'єднаних служб (RUSI) заявили, що окупанти намагаються покращити сигнали за рахунок ширшого використання сервісів C2 на основі додатків без особливої підготовки.

Зазначається, що війська РФ адаптують розгортання комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ). За даними RUSI, російські сили розосереджують системи "Поле-21" та розглядають їх як одноразові системи РЕБ, щоб забезпечити широкий захист від ударів українських БпЛА.

Ключові висновки ISW за 8 вересня:

  • За повідомленнями, російські війська внесли помітні зміни в систему командування і управління в Україні з метою захисту командної інфраструктури і поліпшення обміну інформацією, хоча розгортання російських військ, ймовірно, все ще загострює проблеми з горизонтальною інтеграцією.
  • Обмеження артилерії в Україні, за повідомленнями, спонукають російських військових прискорити довготривалі зусилля із впровадження вогневої побудови, яка надає перевагу точності, а не обсягу вогню.
  • Також повідомляється, що російські війська адаптують своє розгортання комплексів радіоелектронної боротьби.
  • За повідомленнями, українські сили продовжували просуватися на південь від Бахмута і на південь від Роботиного на заході Запорізької області, але 8 вересня не здобули жодних підтверджених успіхів.
  • У ніч з 7 на 8 вересня російські війська здійснили ще одну серію ударів з безпілотників "Шахед-131/136" по Одеській області.
  • МЗС Росії відреагувало на нещодавні ознаки того, що уряд Вірменії може поставити під сумнів свої десятиліттями сформовані відносини з Росією у сфері безпеки.
  • Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове, поблизу Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не здійснили жодних підтверджених просувань 8 вересня.
  • NYT з посиланням на західні, африканські та російські джерела повідомило, що російські розвідувальні структури змагаються за контроль над активами та операціями групи "Вагнера" в Африці.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують проводити незаконні псевдовибори на окупованій території України. Російські окупаційні чиновники в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях оголосили про початок голосування на окупованих територіях 8 вересня.

Теми: війнаРосіяконтрнаступЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі

У Токмаку прилетіло в місце розташування техніки окупантів – мер Мелітополя

Видворений з Молдови глава Sputnik виявився офіцером ГРУ та уродженцем України – ЗМІ

У Празі тисячі людей мітингували проти уряду, критикували й допомогу Україні

Ердоган заявив, що Туреччина може "порвати з ЄС"

фотоЗ'явилися знімки буксирування корабля РФ "Самум", якого підбив "Морський малюк" СБУ

Усі новини...
ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області – розвідка Естонії
В ГУР вважають, що інформацію про Маска та роботу Starlink над Кримом треба перевірити
МАГАТЕ спостерігає посилення військової активності навколо ЗАЕС
США можуть включити ATACMS у найближчий пакет військової допомоги Україні – ЗМІ
Останні новини
02:29
Росіяни заявили про атаку безпілотників на Москву та Крим
01:31
Ціни на боєприпаси різко зросли: у НАТО хочуть збільшити виробництво
00:37
оновленоРосіяни завдали ударів по Харкову
00:16
Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 37 разів — ОВА
23:49
Лавров зібрався на засідання РБ ООН, де може бути й Зеленський
23:22
Росія вже витратила на війну проти України понад 167 млрд доларів – Forbes
22:53
Графіки відключень підготовлені, але наразі обмежень не планується – Міненерго
22:24
У Лондоні затримали чоловіка, який заліз на стіну і проник до королівських стаєнь
22:03
Найкращий результат в історії: Україна здобула на "Іграх нескорених" 34 медалі
21:54
Румунські фермери попросили уряд заборонити агроімпорт з України
Усі новини...
Реклама: