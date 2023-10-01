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Сенат США працюватиме, щоб надати критично важливу підтримку Україні – заява

"Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 04:53
Сенат США працюватиме, щоб надати критично важливу підтримку Україні – заява
Фото: AP Photo / Jose Luis Magana

У США після ухвалення бюджету про тимчасове фінансування, де не включена допомога Україні, сенатори підтвердили свою відданість Україні у рідкісній двопартійній заяві лідерів Сенату.

Джерело: ABCNews

Деталі: Після схвалення Палатою представників США тимчасового фінансування уряду Сенат затвердив законопроєкт, щоб не допустити "шатдауну".

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Сенатори кажуть, що, хоча вони вітають тимчасовий бюджет, він "залишає ряд нагальних пріоритетів невирішеними".

Дослівно: "Найближчими тижнями ми очікуємо, що Сенат працюватиме над тим, щоб уряд США продовжував надавати критично важливу та стійку безпекову та економічну підтримку Україні".

Нагадаємо, заява була зроблена після того, як Палата представників Конгресу США затвердила бюджет для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні. 

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Теми: США
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