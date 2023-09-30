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Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну

Роман ПетренкоСубота, 30 вересня 2023, 22:14
Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну
фото: getty

Палата представників Конгресу США затвердила бюджет для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні.

Джерело: Sky News

Деталі: Республіканці та демократи Палати представників у суботу уклали угоду про фінансування уряду та уникнення припинення роботи.

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У документі немає допомоги Україні.

Законопроєкт дозволить уряду працювати ще 45 днів.

"За" проголосували 335 представників проти 91.

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Тепер документ має затвердити Сенат США.

Передісторія: 

  • Наразі під питанням була фінансова допомога від США не лише на 2024 рік, а й на завершення 2023-го. Фінансовий рік у Штатах закінчується 30 вересня і з 1 жовтня має діяти наступний бюджетний період. Однак американські парламентарі не спромоглися ухвалити бюджет на наступний рік.
  • У такій ситуації Конгрес США бав би ухвалити так званий проміжний бюджет, який діятиме до ухвалення повноцінного кошторису. У цей документ закладена і фінансова допомога для України – близько 3,3 млрд дол до кінця 2023 року.

Теми: США
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