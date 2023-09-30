Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну

Палата представників Конгресу США затвердила бюджет для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні.

Джерело: Sky News

Деталі: Республіканці та демократи Палати представників у суботу уклали угоду про фінансування уряду та уникнення припинення роботи.

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У документі немає допомоги Україні.

Законопроєкт дозволить уряду працювати ще 45 днів.

"За" проголосували 335 представників проти 91.

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Тепер документ має затвердити Сенат США.

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