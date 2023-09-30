Палата представників США затвердила тимчасовий бюджет, щоб уникнути шатдауну
Субота, 30 вересня 2023, 22:14
Палата представників Конгресу США затвердила бюджет для фінансування урядових органів на 45 днів без допомоги Україні.
Джерело: Sky News
Деталі: Республіканці та демократи Палати представників у суботу уклали угоду про фінансування уряду та уникнення припинення роботи.
Реклама:
У документі немає допомоги Україні.
Законопроєкт дозволить уряду працювати ще 45 днів.
"За" проголосували 335 представників проти 91.
ВІДЕО ДНЯ
Тепер документ має затвердити Сенат США.
Передісторія:
- Наразі під питанням була фінансова допомога від США не лише на 2024 рік, а й на завершення 2023-го. Фінансовий рік у Штатах закінчується 30 вересня і з 1 жовтня має діяти наступний бюджетний період. Однак американські парламентарі не спромоглися ухвалити бюджет на наступний рік.
- У такій ситуації Конгрес США бав би ухвалити так званий проміжний бюджет, який діятиме до ухвалення повноцінного кошторису. У цей документ закладена і фінансова допомога для України – близько 3,3 млрд дол до кінця 2023 року.