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У Словаччині перемогла антиукраїнська партія – всупереч екзитполам

"Європейська правда", "Українська правда"Неділя, 1 жовтня 2023, 09:17
У Словаччині перемогла антиукраїнська партія – всупереч екзитполам
фото: getty

На виборах у Словаччині, за попередніми результатами після підрахунку майже всіх голосів, перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

Джерело: Aktuality, "Європейська правда"

Деталі: За результатами обробки понад 99% протоколів, найбільше голосів отримала Smer-SD колишнього прем’єра Роберта Фіцо – 23,29%.

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На другому місці опинилась "Прогресивна Словаччина", близька до чинної президентки Зузани Чапутової, з 17,07%.

Нагадаємо, один з екзитполів прогнозував, що "Прогресивна Словаччина" випередить партію Фіцо з понад 23% голосів.

На третьому місці партія "Голос" експрем'єра Петера Пеллегріні з 14,96%. Ця партія може вступити в коаліцію як прозахідними, так і проросійськими силами.

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Блок OL’aNO+ експрем'єра Ігоря Матовича набрав 9,01%. 

Партія SaS отримала 6,22%, Християнсько-демократичний рух – 6,9%.

Ультраправа партія "Республіка" попередньо отримує 4,79% та вочевидь не проходить до парламенту. Однак Словацька національна партія колишнього спікера Андрея Данко, також відома антиукраїнськими настроями, все ж здолала прохідний бар’єр з 5,67% – що, втім, менше, ніж їй раніше прогнозували соцопитування.

З такими результатами розподіл мандатів може виглядати наступним чином: партія Фіцо – 42, "Прогресивна Словаччина" – 31, "Голос" Пеллегріні – 27, блок Матовича – 16, християнські демократи – 13,  SaS – 11, Словацька національна партія – 10.

Нагадаємо: Голосування на дострокових виборах у Словаччині проходило у суботу 30 вересня.

Декілька годин тому повідомлялося, що перше місце за результатами виборів у Словаччині може зайняти партія "Прогресивна Словаччина", яка виступає за збереження сильної підтримки України та близька до президентки Зузани Чапутової.

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Читайте також пояснення про те, хто міг зупинити перемогу антиукраїнських сил на виборах у Словаччині.

Теми: Словаччинавиборидопомога Українівійна
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