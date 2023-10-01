Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 14:09
ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі – джерело
скриншот

Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, влучили по стоянці російських вертольотів. За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у розвідці

Деталі: Уточнюється, що внаслідок атаки українських безпілотників є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в російському Сочі.

Реклама:

Атаку провело українське ГУР МО.

Приблизно у той час безпілотники атакували й Смоленськ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними російських видань, ціллю був Смоленський авіазавод, що входить до держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Теми: розвідкабезпілотникивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

Усі новини...
Медведєв уже хоче бити по заводах у Німеччині
У Джанкої після ракетної атаки горіли склади
У ніч на неділю в Умані, крім зерносховища, були влучання в об’єкти нафтобази
Пропагандистка Симоньян поскаржилася, що дрон у Сочі впав біля будинку її сім'ї
Останні новини
15:49
Для головного ката "Ізоляції" просять 15 років тюрми – адвокат Асєєва
15:49
Росіяни з початку жовтня просунулися до 2 км на деяких ділянках фронту – ОСУВ "Таврія"
15:47
Україна отримала від ЄС 150 млн євро безповоротної допомоги на відновлення
15:42
59% учнів використовують штучний інтелект для підготовки домашнього завдання – опитування
15:42
оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
15:39
Виробник шин Bridgestone продає свої активи в РФ
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:15
Подробиці вильоту літака з "Борисполя": евакуювали найбільше пасажирське судно в Україні - ЗМІ
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
Усі новини...
Реклама: