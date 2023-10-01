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ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі – джерело

Валентина Романенко, Роман ПетренкоНеділя, 1 жовтня 2023, 14:09
ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі – джерело
скриншот

Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, влучили по стоянці російських вертольотів. За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у розвідці

Деталі: Уточнюється, що внаслідок атаки українських безпілотників є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в російському Сочі.

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Атаку провело українське ГУР МО.

Приблизно у той час безпілотники атакували й Смоленськ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними російських видань, ціллю був Смоленський авіазавод, що входить до держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".

Теми: розвідкабезпілотникивійнаРосія
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