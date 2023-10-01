ГУР успішно атакувало стоянку російських вертольотів у Сочі – джерело
Неділя, 1 жовтня 2023, 14:09
Українські безпілотники атакували Сочі 1 жовтня, влучили по стоянці російських вертольотів. За даними джерел УП, за атакою стоїть Головне управління розвідки.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у розвідці
Деталі: Уточнюється, що внаслідок атаки українських безпілотників є влучання по стоянці російських вертольотів у районі Адлера в російському Сочі.
Реклама:
Атаку провело українське ГУР МО.
Приблизно у той час безпілотники атакували й Смоленськ.
ВІДЕО ДНЯ
За даними російських видань, ціллю був Смоленський авіазавод, що входить до держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".