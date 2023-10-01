У ніч на неділю в Умані, крім зерносховища, були влучання в об’єкти нафтобази

влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

У ніч на 1 жовтня російські безпілотники поцілили три об'єкти цивільної інфраструктури в Умані Черкаської області: зерносховище та два об'єкти колишньої нафтобази.

Джерело: керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець, головний інженер зерносховища Володимир Кульбіцький у коментарі Суспільному

влучання безпілотниками по промисловому підприємству в Умані, фото: Суспільне Черкаси / Анастасія Столбова

Деталі: Загальна площа загоряння — близько 3 600 квадратних метрів. Резервуари нафтобази довгий час не були у використанні, розповів Табурець.

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За словами посадовця, росіяни в Умані цілили виключно по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Трохи більше за північ 1 жовтня відбулися влучання безпілотників на територію Умані. Зокрема поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння — близько 90 тонн", - сказав він.

За словами головного інженера підприємства Володимира Кульбіцького, склад, куди поцілили безпілотником вночі, відновленню у цьому сезоні не підлягає.

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"Є влучання у шість зерноскладів. Знищені саме ті, в яких мало зберігатись зерно, та ті, які використовувались. Влучання у склади були точними — жодного влучання поза межі складів немає", — розповів Кульбіцький.

Загалом над промисловим районом в Умані вночі було чутно близько дев'яти вибухів, розповіли місцеві жителі.

Що передувало: Уночі ворог масовано атакував Черкащину ударними безпілотниками, є влучання по складах в Умані, де зберігалося зерно.