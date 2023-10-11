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СБУ і поліція затримали диверсанта, який закладав вибухівку на АЗС

Валентина РоманенкоСереда, 11 жовтня 2023, 13:16
СБУ і поліція затримали диверсанта, який закладав вибухівку на АЗС
фото СБУ

Правоохоронці затримали диверсанта російських спецслужб, який закладав вибухівку на АЗС у Харкові.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко усоцмережах, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, протягом 2022-2023 років група російських спецслужб планувала диверсійні акти на об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та в інших областях України. До цієї діяльності вони залучили мешканця Харкова. СБУ зазначає, що ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

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Діючи на виконання завдань представників держави-агресора, він виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Попередньо обравши об’єкт, що має важливе значення та є вибухонебезпечним – одну із АЗС міста Харків, увечері 10 жовтня 2023 року прибув до неї, щоб вчинити вибух. Це мало призвести до жертв серед цивільного населення та викликати паніку.

Правоохоронці затримали фігуранта "на гарячому" під час закладання ним вибухівки під бочку з газом.

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При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором, зазначають в СБУ.

В ході обшуків за місцем проживання затриманого та його батьків вилучено револьвер системи Наган, гранати Ф1 та РГД-5, детонатори, близько 5 кг пластиду, годинниковий механізм до саморобного вибухового пристрою та вибуховий імітаційний пакет і грошові кошти.

 

Також перевіряється причетність затриманого до вчинення інших диверсій на Харківщині – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих АЗС, зазначають прокурори.

Водночас очільник МВС каже про причетність затриманого як про доконаний факт.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Теми: диверсантиХарківська областьСБУполіція
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