СБУ і поліція затримали диверсанта, який закладав вибухівку на АЗС

Правоохоронці затримали диверсанта російських спецслужб, який закладав вибухівку на АЗС у Харкові.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко усоцмережах, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними слідства, протягом 2022-2023 років група російських спецслужб планувала диверсійні акти на об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та в інших областях України. До цієї діяльності вони залучили мешканця Харкова. СБУ зазначає, що ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

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Діючи на виконання завдань представників держави-агресора, він виготовив саморобний вибуховий пристрій.

Попередньо обравши об’єкт, що має важливе значення та є вибухонебезпечним – одну із АЗС міста Харків, увечері 10 жовтня 2023 року прибув до неї, щоб вчинити вибух. Це мало призвести до жертв серед цивільного населення та викликати паніку.

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При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, який складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором, зазначають в СБУ.

В ході обшуків за місцем проживання затриманого та його батьків вилучено револьвер системи Наган, гранати Ф1 та РГД-5, детонатори, близько 5 кг пластиду, годинниковий механізм до саморобного вибухового пристрою та вибуховий імітаційний пакет і грошові кошти.

Також перевіряється причетність затриманого до вчинення інших диверсій на Харківщині – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих АЗС, зазначають прокурори.

Водночас очільник МВС каже про причетність затриманого як про доконаний факт.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.