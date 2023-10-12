Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія може воювати без особливих проблем до 2025 року – Буданов 

Альона Мазуренко , "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 11:03
Росія може воювати без особливих проблем до 2025 року – Буданов 
БУДАНОВ, ФОТО: УП

Голова головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що Російська Федерація може собі дозволити воювати без особливих проблем до 2025 року, хоча техніки вистачить до 2026 року, а людського ресурсу на ще довше. 

Джерело: Буданов в інтерв'ю "Українській правді" 

Пряма мова: "По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її (війну - ред.) собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки – до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі.

Реклама:

Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. По людському ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго.

Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька.

Інша справа, а чи готова Російська Федерація іти до верхньої межі, до останнього?

ВІДЕО ДНЯ

По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь.

Деталі: На думку Буданова, світ виявився не готовий до війни такої інтенсивності і тепер всі країни будуть намагатися нарощувати свої арсенали.

Також він розповів про російських чиновників, які мають вагомий вплив щодо війни в Україні.

За словами глави ГУР, в економічних питаннях реально вплив має Сергій Кирієнко - заступник голови адміністрації президента Росії. Кирієнка вважають "головним ідеологом" знищення енергетичної інфраструктури України.

Загалом, на будь-яке рішення в РФ щодо України може впливати Антон Вайно (голова АП РФ – ред.): "Мало хто в нашій країні таке прізвище знає. Але насправді його вплив величезний".

У військовому блоці, за словами Буданова, зберігає свій вплив глава Міноборони Росії Сергій Шойгу.

Небезпечним супротивником керівник ГУР МОУ також вважає генерала Сергія Беседу - керівника 5 служби ФСБ.

Пряма мова: "Є людина, яка завжди приносила проблеми Україні. Це генерал Беседа (керівник 5 служби ФСБ – ред.). Дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України. Ну нічого, час все розставить...

Беседа був на певний проміжок часу відсторонений від виконання своїх обов'язків. Але потім все налагодилося. Зараз він займається своєю роботою, на жаль, зовсім не на користь Україні".

За його словами, Беседа займається "активними операціями на території України".

Теми: БудановвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоНАБУ оголосило у розшук нардепа Дубневича: він вийшов на відеозв’язок начебто з лікарні

Європарламент підтримав виділення Україні 50 млрд євро на наступні 4 роки

ССО: На аеродромах Бердянська й Луганська уражено 9 гелікоптерів РФ, ППО, пошкоджено смуги

фотоТеракт у Брюсселі вчинив виходець із Тунісу, він помер у лікарні

фотоУдар по гуртожитку в Слов’янську: під завалами шукають двох людей

У Польщі порахували всі голоси: явка встановила рекорд

Усі новини...
Буданов
Буданов про Пригожина: Нам досі невідомо, загинув він чи ні 
Росія передала ХАМАС піхотне озброєння, загарбане в Україні – Буданов
Кирило Буданов: Ми швидко наближаємося до глобальної війни
Останні новини
15:25
оновлено, фотоНАБУ оголосило у розшук нардепа Дубневича: він вийшов на відеозв’язок начебто з лікарні
15:13
Міноборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за кілька тижнів замість пів року
15:13
Ворог обстрілює центр Херсону
14:59
Білецький: За БПЛА оперативно-тактичного класу росіяни набагато попереду нас
14:55
"Військовий" ПДФО з місцевих до держбюджету: Рада не схвалила законопроєкт
14:54
Європарламент підтримав виділення Україні 50 млрд євро на наступні 4 роки
14:34
Макрон анонсував поїздку на Близький Схід найближчим часом
14:21
Міжнародні оборонні компанії або в Україні, або “за бортом” – голова Brave1
14:17
фотоСніжна погода уже перетнула кордон: ДПСУ попереджає про ризики
14:16
документ Київська облрада призупинила повноваження всіх депутатів від ОПЗЖ − депутат
Усі новини...
Реклама: