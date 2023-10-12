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У Єврокомісії пояснили, чому не слід порівнювати дії Ізраїлю в Газі та Росії – в Україні

Четвер, 12 жовтня 2023, 14:45
У Єврокомісії пояснили, чому не слід порівнювати дії Ізраїлю в Газі та Росії – в Україні
ERIC MAMER, ФОТО ANADOLU AGENCY VIA GETTY IMAGES

Представник Європейської комісії Ерік Мамер пояснив, чому Євросоюз не називає "воєнним злочином" або "актом терору" дії Ізраїлю щодо блокади сектору Гази, тоді як говорив це про удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на брифінг в Брюсселі Мамера

Деталі: Речник Єврокомісія пояснив, що коментар про "акт терору", який президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала щодо дій Росії в Україні в жовтні 2022 року, був зроблений у "дуже специфічному контексті, коли стався неспровокований напад країни, до того ж члена Ради Безпеки ООН, на мирного сусіда".

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"А зараз триває ситуація, коли, нагадаю, продовжуються атаки з Гази на Ізраїль, і, отже, Ізраїль перебуває в ситуації, коли він захищається на надзвичайно складному театрі військових дій", – додав Мамер.

"Тому ми тут не можемо судити про те, які саме дії необхідно вжити для того, щоб Ізраїль міг боротися з терористами ХАМАС, які напали на його територію", – сказав він.

Представник Єврокомісії нагадав, що ЄС публічно й неодноразово закликав Ізраїль дотримуватись міжнародного права й докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки цивільного населення.

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У Єврокомісії раніше коментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування, заявивши, що це – наслідок дій ХАМАС.

Водночас топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву.

Теми: ЄвропаІзраїльСектор Гази
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