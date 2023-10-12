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Латвія закриє два пункти пропуску на кордоні з Росією

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 12 жовтня 2023, 19:20
Латвія закриє два пункти пропуску на кордоні з Росією
ПРАПОР ЛАТВІЇ. ФОТО PIXABAY.COM

Уряд Латвії вирішив з 16 жовтня закрити з безпекових міркувань два пункти перетину кордону з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi 

Деталі: У четвер уряд розглянув проєкт постанови, підготовлений міністерством внутрішніх справ, щодо призупинення роботи пунктів перетину кордону з Росією у Віентулі та Педедзе.

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Латвійське МВС посилається на рішення Росії, яка вирішила з 16 жовтня впускати з країн ЄС громадян України лише на двох пунктах перетину кордону, один з яких – латвійський у Віентулі. 

Міністерство вбачає у цьому передумови створення на латвійсько-російському кордоні умов, які "можуть суттєво вплинути на громадський порядок і створити загрозу для нацбезпеки". В МВС вважають, зокрема, що це спричинить утворення черг біля цього пункту пропуску.

Латвія припускає, що це відповідь Москви на оновлене застосування європейських санкцій, за яким усі її західні сусіди перестали впускати авто на російських номерах. 

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В МВС пояснили, що призупинення роботи цих пунктів пропуску розвантажить ресурси усіх профільних служб для забезпечення охорони кордону в інших місцях. 

Крім цих пунктів, на кордоні Латвії і Росії функціонують ще два автомобільні пункти пропуску. 

Нагадаємо, наприкінці вересня президент Латвії заявив про готовність закрити кордони з Росією та Білоруссю у разі гібридних атак.

Теми: ЛатвіяРосіякордон
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