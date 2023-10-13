Зеленський прибув до Одеси та провів нараду з військовими і владою області
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 17:18
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 13 жовтня прибув до Одеси, де провів нараду з військовими, правоохоронцями, місцевою владою.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова Зеленського: "Одеса. Провів нараду з військовим керівництвом, очільниками правоохоронних органів та обласною владою щодо ситуації в місті та області. У центрі уваги – підготовка до зими, захист наших людей, інфраструктури та енергетики від російського терору".
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Деталі: За його словами, докладно обговорювались підготовка до опалювального сезону, захист обʼєктів енергетики, наслідки російських обстрілів портової інфраструктури, потреби системи ППО.
"Працюємо як удома, в Україні, так і з партнерами, щоб дати більше захисту державі та людям", - зазначив президент.
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