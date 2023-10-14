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Російські війська готуються до оборони на лівому березі Херсонщини та в Криму – ISW

"Українська правда"Субота, 14 жовтня 2023, 04:08
Російські війська готуються до оборони на лівому березі Херсонщини та в Криму – ISW
Скриншот мапи deepstate окупованих територій Херсонської області і Криму

Російські війська готуються до оборони в окупованій частині Херсонській області та Криму.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: окупанти також стурбовані можливою спробою України перетнути річку Дніпро. 

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13 жовтня російські джерела, включно з Міноборони Росії, заявили, що українські сили продовжують зусилля з укріплення довгострокових позицій на островах річки Дніпро та східному (лівому) березі Херсонської області. 

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська активно облаштовують передові позиції, мінують та будують інженерні укріплення на східному (лівому) березі Дніпра. 

Російські війська заклали щонайменше три мінні поля поблизу Каховки (65 км на північний схід від Херсона) та Малокаховки (61 км на північний схід від Херсона) і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення російських військ на півдні України взимку.

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Машовець також заявив, що російське військове командування коригує свою позицію на херсонському та кримському напрямках у відповідь на занепокоєння щодо можливості широкомасштабного форсування Дніпра та розвитку українських наступальних дій на Крим. 

Машовець заявив, що російське командування посилило угруповання військ "Дніпро" і Гвардію Криму, основні сили, що обороняються на цій ділянці фронту, частинами російського 70-го гвардійського мотострілецького полку (42-а мотострілецька дивізія, 58-а загальновійськова армія Південного військового округу та інші російські підрозділи, що базуються в Криму. Загальна чисельність російських військ, які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більше 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованих Криму, Запорізької та Херсонської областей.

Окрім цього, російське військове командування формує на кримському напрямку нові підрозділи з мобілізованих. 

Теми: КримХерсонська областьвійна
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