Атака на Авдіївку провалилася – ISW

Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На думку військових аналітиків, Кремль намагається показати свої наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення оперативної ініціативи в Україні.

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Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що війська просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшло жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.

Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки.

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Російський військовий блогер зазначив, що українські сили використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямку.

Російський доброволець заявив, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки. Скарги на російську артилерію ISW і раніше спостерігав з російських джерел.

Російський волонтер оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку. Волонтер зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних" укріпленнях, поки сили не закінчаться.

Також, військові аналітики вважають, що російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі. Ймовірно, вони намагаються адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають у російському інформаційному просторі навколо операцій.

Ключові висновки ISW за 13 жовтня: