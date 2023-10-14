Атака на Авдіївку провалилася – ISW
Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: На думку військових аналітиків, Кремль намагається показати свої наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення оперативної ініціативи в Україні.
Російські джерела стверджували, що російські війська продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що війська просунулися на південь від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).
Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшло жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації.
Українські військові повідомили, що українські сили продовжують відбивати російські атаки навколо Авдіївки.
Російський військовий блогер зазначив, що українські сили використовують мінні поля, щоб уповільнити просування росіян на авдіївському напрямку.
Російський доброволець заявив, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки. Скарги на російську артилерію ISW і раніше спостерігав з російських джерел.
Російський волонтер оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку. Волонтер зазначив, що таке неправильне тлумачення може призвести до того, що російські війська будуть "бити по бетонних" укріпленнях, поки сили не закінчаться.
Також, військові аналітики вважають, що російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі. Ймовірно, вони намагаються адаптуватися до попередніх інформаційних шоків і контролювати будь-які наративи, які виникають у російському інформаційному просторі навколо операцій.
Ключові висновки ISW за 13 жовтня:
- Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач.
- Російське військове командування обмежує обговорення російських наступальних операцій навколо Авдіївки в інформаційному просторі.
- Кремль, ймовірно, намагається показати російські наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні зусилля, як перехоплення ініціативи.
- 13 жовтня українські війська вели контрнаступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області.
- Російські війська продовжують обстрілювати об’єкти критичної інфраструктури України за допомогою безпілотників і ракет, а також роблять локалізовані транскордонні рейди.
- Російська влада заарештувала чотирьох адвокатів, які представляють інтереси відомих опозиційних діячів, за звинуваченнями в екстремізмі 13 жовтня, ймовірно, щоб створити умови для майбутніх виборів президента Росії в 2024 році.
- Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, Авдіївки, Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області і просувалися на різних ділянках фронту.
- Співробітник української військової розвідки повідомив, що російські сили намагаються озброїти новостворені військові формування.
- 12 і 13 жовтня українські партизани обстрілювали російські військові сили в тилових районах на півдні України.