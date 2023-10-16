СБУ: на Прикарпатті викрили банду рекетирів під контролем відомого кримінального авторитета

В Івано-Франківську викрили групу осіб, які вимагали неіснуючі борги у підприємця.

Джерело: СБУ, Нацполіція, прокуратура Івано-Франківської області, співрозмовник УП в правоохоронних органах

"Свят" фото надане уп джерелом

Дослівно спецслужба: "Банда діяла під контролем "смотрящого" за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.

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Учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли "рахунок" за мирне вирішення проблеми".



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Деталі: За даними джерела УП, йдеться про "авторитета" на прізвисько "Свят" він же Святослав Келебай (1976 року народження). Його спільники - 33-річний Назарій Шевчук та 39–річний Андрій Повх.

В СБУ зазначають, що зловмисники намагались обкласти "даниною" місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України.

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За даними спецслужби, з початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе "на нуль", де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Правоохоронці задокументували факт вимагання 150 тис. гривень у місцевого підприємця.

За даними слідства, двоє прикарпатців-поплічників "авторитета" вимагали грошові кошти у підприємця. Вони погрожували потерпілому насильством та требували 150 000 гривень неіснуючого боргу.

Побоюючись за своє життя та сприймаючи погрози як реальні, чоловік погодився передати кошти двома траншами – 50 000 та 100 000 гривень, які підозрювані отримали через залученого ними посередника.

В ході санкціонованих обшуків у фігурантів вилучили частину коштів, два автомобілі, мобільні телефони та інші речові докази, на які накладено арешт.

фото поліції

фото поліції

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.