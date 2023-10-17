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Прем’єр Чехії: Майбутнє західної цивілізації поставлено на карту в Україні та Ізраїлі

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 17 жовтня 2023, 16:45
Прем’єр Чехії: Майбутнє західної цивілізації поставлено на карту в Україні та Ізраїлі
Петр Фіала, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на конференції SH!FTS заявив, що майбутнє західної цивілізації та її базові цінності, такі як повага до людського життя і повага до цивільного населення, поставлені на карту в Україні та Ізраїлі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny

Деталі: За його словами, природа конфлікту в Ізраїлі та війни в Україні відрізняються: агресія Росії проти України є жорстоким, але конвенційним військовим зіткненням, в той час як напад палестинського руху ХАМАС на Ізраїль є чистим тероризмом.

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Проте, зазначив Фіала, їх об'єднує те, що західна цивілізація зазнала нападу, і що обидва напади впливатимуть на міжнародне середовище в наступному десятилітті.

"Кризи безпеки змушують нас реагувати на них, змінюватися під їхнім тиском", – сказав Фіала. За його словами, Чехія повинна відмовитися від легковажності і якнайкраще підготуватися до всіх загроз. "Без безпеки немає процвітання", – підкреслив він.

Саме тому необхідно підтримати тих, хто став жертвою агресорів, заявив Фіала. За його словами, конфлікти також підкреслили важливість зміцнення стійкості Чеської Республіки.

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Прем'єр-міністр нагадав, що Чехія збільшує витрати на оборону, які з наступного року досягнуть двох відсотків валового внутрішнього продукту (ВВП).

Фіала підкреслив, що, крім звичайної оборони, необхідно також працювати над зміцненням соціальної стійкості країни, оскільки держава зіштовхується з підвищеним рівнем пропаганди і психологічної війни, що ведеться на інформаційних майданчиках.

За його словами, не лише політики, а й усі, хто має можливість звертатися до великих груп людей, повинні приділяти увагу пошуку згоди між усіма верствами суспільства на спільній основі.

"Підтримка базової згоди в суспільстві буде, мабуть, найбільшим викликом, з яким ми зіштовхуємося", – підсумував Фіала.

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Теми: ЧехіяІзраїльУкраїнавійна
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