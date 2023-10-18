FT: Поспішна підтримка Ізраїлю Заходом підриває прихильність до України країн, що розвиваються

Підтримка Заходом нападу Ізраїлю на Газу підірвала зусилля, спрямовані на досягнення консенсусу з провідними країнами, що розвиваються, щодо засудження війни Росії проти України.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на матеріал видання Financial Times, яке посилається на неназваних посадовців і дипломатів

Деталі: Газета зазначає, що реакція на напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і на обіцянку Ізраїлю завдати удару у відповідь по Газі звела нанівець багатомісячну роботу, спрямовану на те, щоб виставити РФ ізгоєм за порушення міжнародного права, а також спровокувала звинувачення у лицемірстві на адресу США і ЄС.

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У перші дні після нападу ХАМАС деякі західні дипломати були стурбовані тим, що США дають карт-бланш Ізраїлю на повномасштабну атаку на Газу.

Це підірвало зусилля, які після вторгнення Росії в Україну у 2022 році були спрямовані на досягнення консенсусу з провідними державами так званого Глобального Півдня – такими як Індія, Бразилія і Південна Африка – щодо необхідності підтримувати глобальний порядок, заснований на правилах, заявили більше десятка західних посадовців.

"Ми, безумовно, програли битву на Глобальному Півдні. Уся робота, яку ми провели з країнами Глобального Півдня (щодо України. – Ред.), була втрачена... Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Нас більше ніколи не будуть слухати", – зазначив один з дипломатів з країни G7.

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Деякі американські дипломати непублічно висловлюють занепокоєння тим, що адміністрація президента США Джо Байдена не визнала, що її широка підтримка Ізраїлю може відштовхнути значну частину Глобального Півдня.

"Те, що ми сказали про Україну, має стосуватися і Гази. В іншому випадку ми втрачаємо всю нашу довіру", – додав дипломат.

Всього за чотири тижні до нападу ХАМАС на Ізраїль лідери США, ЄС і західних союзників взяли участь у саміті G20 в Нью-Делі і звернулися до країн, що розвиваються, із закликом засудити напади Росії на українське цивільне населення з метою забезпечення поваги до Статуту ООН і міжнародного права.

Тепер західні посадовці кажуть, що вони чують той самий аргумент у відповідь на вимоги засудити атаку Ізраїлю на Газу у відповідь і його рішення обмежити постачання туди води, електроенергії та газу.

Останніми днями Росія намагалася ухвалити резолюцію Ради безпеки ООН, що засуджує насильство проти цивільного населення в конфлікті, не згадуючи конкретно про ХАМАС. У понеділок Рада відхилила її резолюцію.

"Давайте будемо відвертими. Це подарунок для Росії. Я думаю, що це шкодить тому, що відбувається... тому що Росія використовує кризу і каже: "Послухайте, світовий порядок, який був побудований після Другої світової війни, не працює для вас", звертаючись до мільярда жителів на Близькому Сході або в арабському світі", – сказав посадовець ЄС.

Запропонована Росією резолюція Радбезу ООН отримала підтримку лише чотирьох країн – Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Мозамбіку та Габону. Але багато західних дипломатів побоюються, що змінена російська резолюція може набрати дев'ять голосів, необхідних для ухвалення. США, Велика Британія або Франція можуть накласти на неї вето, що принесе Москві пропагандистську перемогу.

"Ми повинні запобігти тому, щоб Росія... за підтримки китайців... взяла на себе ініціативу використати це проти нас. Існує ризик, що на наступному голосуванні в Генасамблеї щодо підтримки України ми побачимо великий вибух у кількості тих, хто утримався", – сказав один із західних дипломатів.

Один із західних міністрів закордонних справ зазначив, що Росія зацікавлена у продовженні ізраїльсько-палестинського конфлікту через його відволікаючу роль і "використання для зміни глобального наративу".

"Європа повинна триматися однієї лінії. Спочатку у нас був певний хаос, але я думаю, що зараз ми краще координуємо наші дії з точки зору захисту фундаментальних прав і переконалися, що бачимо обидві сторони", – додав міністр.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що надання гуманітарної допомоги палестинцям у секторі Гази не впливає на позицію ЄС щодо засудження дій терористичного угруповання ХАМАС, яке напало на Ізраїль 7 жовтня.

Нагадаємо, ЄС у понеділок оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектора Гази буде постачатись гуманітарна допомога на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Водночас ЄС потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектора Гази до 75 мільйонів євро.

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