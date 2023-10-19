Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України – ЗМІ

Президент США Джо Байден очікує отримати $60 млрд для України та допомогу для Ізраїлю у запиті на фінансування у розмірі $100 млрд.

Джерело: NBC News із посиланням на джерела

Деталі: Видання повідомляє, що провідні законодавці Конгресу починають отримувати деталі нового пакету фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, подасть до Конгресу цього тижня.

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Хоча він ще не остаточно сформований, додатковий пакет фінансування, ймовірно, передбачатиме виділення 60 мільярдів доларів для України, повідомили один із законодавців та два джерела, обізнані із запитом на фінансування.

Інша частина запиту включатиме приблизно 40 мільярдів доларів для надання допомоги Ізраїлю, Тайваню та американо-мексиканському кордону.

Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, що закінчується у вересні наступного року, становитиме близько 100 мільярдів доларів.

ВІДЕО ДНЯ

Очікується, що адміністрація Байдена офіційно подасть додатковий запит на 100 мільярдів доларів у п'ятницю, повідомляють джерела.