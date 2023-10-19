Начальник районного ТЦК Одеси збагатився на майже 47 млн грн: НАЗК бачить корупцію

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Одеси Вячеслава Кушнерова на суму майже 47 млн грн.

Джерело: пресслужба НАЗК, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: В травні 2022 року подружжя військкома стало власником квартири в Одесі площею 111,1 кв.м вартістю 600 тис. грн, яку через рік продали за 7,56 млн грн. Згодом його дружина придбала автомобіль Toyota Highlander вартістю майже 1,9 млн грн, який пізніше був проданий за 2 млн грн.

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Того ж року мати Кушнерова подарувала сину житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 259,2 кв.м. в Овідіопольському районі Одеської області, оцінений в 1 млн грн.

НАЗК встановило, що отриманий нею дохід за останні 22 роки був значно меншим за вартість подарованого.

Теща військкома впродовж останніх кількох років стала власницею квартири в Лиманському районі Одеської області за понад 300 тис. грн, а також автомобіля Mercedes–Benz GLS 400 за 420 тис. грн. Хоча в середньому така автівка коштує понад 5 млн грн, що може свідчити про приховування реальної вартості набуття автомобіля. Також встановлено, що раніше теща воєнкома купила автомобіль Mercedes–Benz GLC 220D вартістю 1,4 млн грн, який згодом перепродала своїй дочці за 1,5 млн грн.

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Протягом серпня 2022 року члени сім’ї Кушнерова подарували один одному грошові кошти на загальну суму 30 млн грн, що підтверджується відомостями з реєстру нотаріальних дій, хоча не мали для цього достатніх офіційних доходів.

Син військкома став власником квартири площею 55,8 кв.м в Одесі вартістю майже пів мільйона гривень та автомобіля Mercedes-Benz Sprinter 511 ще за майже пів мільйона гривень, також не маючи на це достатніх грошових активів, сформованих із законних джерел.

Привертає увагу той факт, що ще у 2018 році син військкома зробив покупку, вартість якої значно перевищувала його тодішні офіційні доходи, а саме – придбав у начальника одеського ТЦК Євгена Борисова автомобіль Volkswagen CC вартістю 500 тис. грн, який згодом перепродав, зазначають у НАЗК.

У всіх цих діях вбачаються ознаки юридичної фікції, а саме – узгодженість дій між суб’єктом декларування, членами його сім’ї та його близькими особами. Такі дії спрямовані на приховування реальних обставин набуття вказаних об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків.

Вказано, що декларант не скористався своїм правом пояснити Національному агентству джерела походження усіх зазначених коштів.

НАЗК направило матеріали щодо Вячеслава Кушнерова до поліції Миколаївської області для вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 Кримінального кодексу України, та здійснення досудового розслідування з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Додатково: За даними джерел УП, сам Кушнеров перебуває за межами України. Він також є фігурантом кількох кримінальних проваджень, одне з яких зокрема стосується сприянню ухилянтам у незаконному перетині кордону.