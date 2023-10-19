Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський обговорив з Байденом подальше постачання далекобійної зброї

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 19 жовтня 2023, 22:33
Зеленський обговорив з Байденом подальше постачання далекобійної зброї
фото - офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові 19 жовтня подякував Джозефу Байдену за надання далекобійних ракет ATACMS, також обговорили подальшу співпрацю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Зеленського у соцмережах

Деталі: У розмові голова держави подякував Байдену "за ефективне виконання наших нещодавніх оборонних домовленостей", маючи на увазі відправлення в Україну далекобійних ракет ATACMS.

Реклама:

"Українців дуже надихнуло отримання ракет ATACMS, а наші воїни успішно застосовують їх на полі бою. Обговорили подальше посилення наших далекобійних спроможностей", – додав він без подробиць.

Лідери також згадали нещодавній візит до Києва спецпредставниці США Пенні Пріцкер, з якою обговорювали використання заморожених активів РФ, і ухвалення закону про політично значущих осіб.

Серед іншого, Зеленський та Байден обговорили загострення на Близькому Сході й візит американського лідера до Ізраїлю "з метою пошуку миру та захисту життів цивільних людей", додав голова держави.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.

Згодом цю інформацію підтвердили у Білому домі. Там зазначили, що США "нещодавно" надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.

За даними видання New York Times, наразі США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.

Теми: допомога УкраїнізброяБайденЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись

фотоНа Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості

"Шахтар" обіграв "Барселону" у Лізі чемпіонів 

Демократи в Сенаті США заблокували допомогу Ізраїлю окремо від України

В МЗС Польщі заявили, що без домовленості про ексгумацію Україні "годі мріяти" про ЄС

Доповнено Рада цього тижня звільнятиме міністра спорту Гутцайта

Усі новини...
допомога Україні
ЗМІ: США передадуть Ізраїлю частину артснарядів, призначених для України
ЗМІ: Швеція наближається до надання Україні винищувачів Gripen
Байден проситиме у Конгресу $60 млрд для України – ЗМІ
Останні новини
03:44
Українські війська перекинули бронетехніку на лівий берег Херсонщини – ISW
02:58
відеоНа Бахмутському напрямку захисники уразили техніку та окопи ворога
02:08
Румунія формує центр підготовки українських пілотів на F-16 – Ігнат
01:30
Держдеп США заперечив обговорення з Україною "мирних" переговорів із РФ
00:48
На Полтавщині пролунали вибухи – ЗМІ
00:20
Зеленський: Повітряний щит України буде посилюватись
23:50
Україна допомогла з евакуацією громадян Молдови із Сектора Гази
23:40
У Британії знайшли любовні листи 250-річної давнини, адресовані полоненим морякам
23:29
фотоНа Закарпатті водій наїхав на 21-річного прикордонника на блокпості
23:03
57-річний житель Куп'янська-Вузлового загинув через російський обстріл
Усі новини...
Реклама: