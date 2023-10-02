У кількох областях була ракетна небезпека і загроза ворожих БпЛА

У деяких областях вночі 2 жовтня оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку і загрозу ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: Після першої години ночі в Миколаївській та Херсонській областях було оголошено повітряну тривогу.

Реклама:

Повітряники попередили про ракетну небезпеку і фіксацію ворожих дронів.

Пряма мова ПС: "Херсонська, Миколаївська області – ракетна небезпека!"

"На Херсонщині знову зафіксовані ворожі ударні БпЛА!"

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 1:42 повітряники попередили про ракетну небезпеку на Дніпропетровщині. В області оголосили повітряну тривогу.

Крім того, ПС повідомили про ворожі "Шахеди", які летять у напрямку Кривого Рогу.

О 2:15 про ракетну небезпеку повідомили у Кіровоградській області, відбій якої оголосили о 2:34.

О 2:55 відбій тривоги було оголошено в Дніпропетровській області.

О 3:33 ПС повідомили про відбій загрози в південних областях.

Що передувало: У повітряному просторі Херсонщини ввечері 1 жовтня було зафіксовано групу ворожих ударних безпілотників, що рухаються в напрямку Миколаївщини.