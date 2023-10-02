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Відповідальність за теракт в Анкарі взяли на себе курдські бойовики

Ольга Глущенко Понеділок, 2 жовтня 2023, 02:50
Відповідальність за теракт в Анкарі взяли на себе курдські бойовики
спроба теракту в Анкарі, фото: cnnturk

За недільний теракт в Анкарі, внаслідок якого двоє нападників загинули, відповідальність взяло на себе курдське воєнізоване угруповання.

Джерело: Reuters із посиланням на заяву бойовиків Робітничої партії Курдистану (РПК)

Деталі: Влада назвала цей теракт першим за останні роки терористичним нападом у столиці.

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Сайт ANF News, близький до бойовиків Робітничої партії Курдистану, повідомив, що напад здійснила група під назвою "Батальйон безсмертних", посилаючись на заяву РПК.

У заяві йдеться про те, що вибух був "атакою терориста-смертника", запланованою до відкриття парламенту і здійсненою "нашою групою, яка пов’язана з Батальйоном безсмертних".

РПК визнана терористичною організацією в Туреччині, Сполучених Штатах та Європейському Союзі. Вона розпочала бойові дії на південному сході Туреччини в 1984 році, і за час конфлікту було вбито понад 40 тисяч осіб.

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Що передувало: Влада Туреччини повідомила в неділю про спробу теракту в центрі Анкари біля будівлі МВС.

Теми: тероризмТуреччинатеракт
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