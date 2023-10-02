Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, складна і динамічна – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) називають ситуацію на південь від Роботиного нестабільною, тактично вона складна і динамічна, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного як частину своєї "глибокої оборони" (російська армія глибоко окопалася на тимчасово окупованих територіях України – ред.) проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області.

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При цьому, кажуть експерти, ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки, тактична обстановка в цьому районі є складною і динамічною.

Щодо статусу групи "Вагнера", ідеться у звіті, він залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці "Вагнера" з російським урядом.

Основні бойові елементи "ПВК Вагнер" розкидані по декількох країнах, включаючи Білорусь, Центральноафриканську Республіку, Лівію та Малі, і немає чітко визначеного єдиного лідера угрупування.

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ISW перегляне свою оцінку щодо перспектив відродження групи "Вагнера" як ефективної військової організації, якщо вона успішно відновиться як велика унітарна організація під керівництвом Росгвардії, Міністерства оборони Росії або подібних відомств.

Ключові висновки ISW за 1 жовтня: