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Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, складна і динамічна – ISW

Ольга Глущенко Понеділок, 2 жовтня 2023, 04:58
Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, складна і динамічна – ISW
українські захисники, ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) називають ситуацію на південь від Роботиного нестабільною, тактично вона складна і динамічна, оскільки важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного як частину своєї "глибокої оборони" (російська армія глибоко окопалася на тимчасово окупованих територіях України – ред.) проти українських наступальних операцій на заході Запорізької області.

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При цьому, кажуть експерти, ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки, тактична обстановка в цьому районі є складною і динамічною.

Щодо статусу групи "Вагнера", ідеться у звіті, він залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці "Вагнера" з російським урядом.

Основні бойові елементи "ПВК Вагнер" розкидані по декількох країнах, включаючи Білорусь, Центральноафриканську Республіку, Лівію та Малі, і немає чітко визначеного єдиного лідера угрупування.

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ISW перегляне свою оцінку щодо перспектив відродження групи "Вагнера" як ефективної військової організації, якщо вона успішно відновиться як велика унітарна організація під керівництвом Росгвардії, Міністерства оборони Росії або подібних відомств.

Ключові висновки ISW за 1 жовтня:

  • Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках "глибокої оборони"  проти українських наступальних операцій, що тривають на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботиного нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.
  • Російський інформаційний простір продовжує неправдиво зображати західну допомогу Україні як ескалацію, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу.
  • Статус групи "Вагнера" залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці ПВК з російським урядом.
  • ISW перегляне свою оцінку перспектив "Вагнера" як ефективної військової організації, якщо вона успішно відновиться як велика унітарна організація у складі Росгвардії, Міноборони Росії або подібних організацій.
  • У ніч з 30 вересня на 1 жовтня російські війська здійснили чергову серію ударів з безпілотників по Україні.
  • Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Лиман, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, дещо просунувшись у західній частині Запорізької області.
  • Міністерство оборони Росії офіційно оголосило про початок чергового осіннього призовного циклу 2023 року 1 жовтня.

Теми: війнаЗапорізька областьконтрнаступ
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