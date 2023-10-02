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4 дрони збили на Криворіжжі і Херсонщині, але є і влучання − Гуменюк

Ірина БалачукПонеділок, 2 жовтня 2023, 07:22
4 дрони збили на Криворіжжі і Херсонщині, але є і влучання − Гуменюк
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Росія атакувала Україну дронами-камікадзе та керованими авіабомбами, 4 безпілотники збили, але є і влучання.

Джерело: речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк

Пряма мова Геменюк: "Ніч була знову неспокійною. Ворог застосовував і дронові атаки, і використовував тактичну авіацію. Вночі ворог застосував 18 КАБів. Це знову спрямування на цивільну інфраструктуру, на житлові райони. Пошкоджено і лікарню, і об’єкти кричної інфраструктури".

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Деталі: Дронова атака, за словами речниці, була не дуже масовна − ймовірно, окупанти хотіли розвідати, де стоїть ППО.

Пряма мова Гуменюк: "Випускали з південно-східного напрямку, з Азовського узбережжя. Спрямували їх не зовсім звичним маршрутом. В основному через Херсонщину, але очевидне було спрямування на Криворіжжя. Там 3 дрони знищені, і один знищений на Херсонщині, але є і влучання в одне з промислових підприємств. Вдарили дрони і на Херсонщині. Знов пошкоджено суто цивільну інфраструктуру − заводи сільськогосподарського підприємства".  

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Теми: безпілотникиДніпропетровська областьХерсонська областьвійна
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