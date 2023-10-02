Повітряні сили збили 4 з 7 "Шахедів"
Понеділок, 2 жовтня 2023, 08:50
Уночі 2 жовтня Росія атакувала Україну 7 дронами-камікадзе типу "Шахед", 4 ворожі дрони вдалося збити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, речник ПС Юрій Ігнат в ефірі марафону новин
Дослівно Повітряні сили: ""Усього зафіксовано пуски 7 ударних БпЛА . Силами та засобами Повітряних Сил знищено 4 "Shahed-131/136"".
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Деталі: Росіяни запустили свої "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, РФ).
Речник ПС Юрій Ігнат в ефірі марафону новин додав, що росіяни також застосовували і балістичну ракету на одному з напрямків.
"Ще точнюється, що з нею відбулося", − зазначив Ігнат.
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Передісторія:
- Раніше речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що 3 дрони збили у Дніпропетровській області та 1 − у Херсонській. Але, за її словами, були і влучання.