ГУР: Українські дрони 1 жовтня атакували авіазавод РФ, де виробляли ракети Х-59
1 жовтня ударні дрони атакували російський Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – три з чотирьох дронів влучили в ціль.
Джерело: пресслужба ГУР
Дослівно: "1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.
Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора".
Деталі: Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.
Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.
Нагадаємо:
- Вранці 1 жовтня безпілотники атакували Смоленськ і Сочі. ЗМІ повідомляли, що безпілотник атакував Смоленський авіазавод, що входить до держкорпорації "Тактичне ракетне озброєння".