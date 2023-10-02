ГУР: Українські дрони 1 жовтня атакували авіазавод РФ, де виробляли ракети Х-59

1 жовтня ударні дрони атакували російський Смоленський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – три з чотирьох дронів влучили в ціль.

Джерело: пресслужба ГУР



Дослівно: "1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.



Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора".



Деталі: Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу "повітря-поверхня" з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

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