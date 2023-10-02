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Росіяни обстріляли Херсон: 4 поранених, з них 2 у важкому стані − голова ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 2 жовтня 2023, 11:10
Росіяни обстріляли Херсон: 4 поранених, з них 2 у важкому стані − голова ОВА
Скриншот з відео

Росіяни обстріляли транспортне підприємство у Херсоні, у результаті чого 4 людей дістали поранення, серед них двоє поліцейських.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram 

Пряма мова Прокудіна: "Російська армія вкотре з початку дня атакувала Херсон. Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство".

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Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, двоє з них − у тяжкому стані.

Глава МВС Ігор Клименко додав, що під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний.

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Також під вогонь потрапило авто патрульної поліції.

Пряма мова Клименка: "Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані".   

 
Фото з Telegram  Клименка. Колаж УП

Передісторія:

  • Зранку 2 жовтня російські окупанти почали обстрілювати Харківщину та Херсон.
  • На Херсонщині зранку поранення отримала 59-річна жінка, вночі через ворожий вогонь до лікарні доставили двох дівчат 12 та 13 років.
  • Харківщину попередньо обстрілювали з С-300, інформації про постраждалих наразі немає.
  • Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.

Теми: Херсонвійна
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