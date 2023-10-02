Росіяни обстріляли Херсон: 4 поранених, з них 2 у важкому стані − голова ОВА
Росіяни обстріляли транспортне підприємство у Херсоні, у результаті чого 4 людей дістали поранення, серед них двоє поліцейських.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram
Пряма мова Прокудіна: "Російська армія вкотре з початку дня атакувала Херсон. Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство".
Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, двоє з них − у тяжкому стані.
4 людини дістали поранення у результаті удару росіян по транспортному підприємству у Херсоні вранці 2 жовтня − ОВА. Відео з Telegram Олександра Прокудіна pic.twitter.com/ZNUlLsaPGT— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 2, 2023
Глава МВС Ігор Клименко додав, що під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний.
Також під вогонь потрапило авто патрульної поліції.
Пряма мова Клименка: "Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані".
Передісторія:
- Зранку 2 жовтня російські окупанти почали обстрілювати Харківщину та Херсон.
- На Херсонщині зранку поранення отримала 59-річна жінка, вночі через ворожий вогонь до лікарні доставили двох дівчат 12 та 13 років.
- Харківщину попередньо обстрілювали з С-300, інформації про постраждалих наразі немає.
- Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.