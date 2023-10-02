Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни обстріляли Херсон: 4 поранених, з них 2 у важкому стані − голова ОВА

Ірина БалачукПонеділок, 2 жовтня 2023, 11:10
Росіяни обстріляли Херсон: 4 поранених, з них 2 у важкому стані − голова ОВА
Скриншот з відео

Росіяни обстріляли транспортне підприємство у Херсоні, у результаті чого 4 людей дістали поранення, серед них двоє поліцейських.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram 

Пряма мова Прокудіна: "Російська армія вкотре з початку дня атакувала Херсон. Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство".

Реклама:

Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, двоє з них − у тяжкому стані.

Глава МВС Ігор Клименко додав, що під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний.

ВІДЕО ДНЯ

Також під вогонь потрапило авто патрульної поліції.

Пряма мова Клименка: "Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані".   

 
Фото з Telegram  Клименка. Колаж УП

Передісторія:

  • Зранку 2 жовтня російські окупанти почали обстрілювати Харківщину та Херсон.
  • На Херсонщині зранку поранення отримала 59-річна жінка, вночі через ворожий вогонь до лікарні доставили двох дівчат 12 та 13 років.
  • Харківщину попередньо обстрілювали з С-300, інформації про постраждалих наразі немає.
  • Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.

Теми: Херсонвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Херсон
Обстріл Херсона: помер один із поранених поліцейських
Росіяни обстріляли Херсон і Харків: є поранені
Вночі росіяни кілька разів обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: