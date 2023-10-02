Росіяни обстріляли Херсон: 4 поранених, з них 2 у важкому стані − голова ОВА

Росіяни обстріляли транспортне підприємство у Херсоні, у результаті чого 4 людей дістали поранення, серед них двоє поліцейських.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, глава МВС Ігор Клименко у Telegram

Пряма мова Прокудіна: "Російська армія вкотре з початку дня атакувала Херсон. Близько 10:00 ворог обстріляв транспортне підприємство".

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Деталі: За словами голови ОВА, внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей, двоє з них − у тяжкому стані.

4 людини дістали поранення у результаті удару росіян по транспортному підприємству у Херсоні вранці 2 жовтня − ОВА. Відео з Telegram Олександра Прокудіна pic.twitter.com/ZNUlLsaPGT — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 2, 2023

Глава МВС Ігор Клименко додав, що під час ранкового обстрілу спецпризначенцям КОРДу вдалося під триваючим вибухами врятувати цивільного, якому відірвало ногу. Постраждалого передали лікарям. Його стан критичний.

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Також під вогонь потрапило авто патрульної поліції.

Пряма мова Клименка: "Удар був такої сили, що пробило броню. Постраждали двоє поліцейських. Вони госпіталізовані, один із патрульних у вкрай тяжкому стані".

Фото з Telegram Клименка. Колаж УП

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