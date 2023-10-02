Обстріл Херсона: помер один із поранених поліцейських

У лікарні помер поліцейський, який дістав поранення внаслідок ранкового обстрілу Херсона.

Джерело: перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook

Пряма мова: "Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…".

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Деталі: Білошицький опублікував фото службового автомобіля патрульних, які потрапили під обстріл.

фото поліції

Передісторія:

Зранку росіяни обстріляли транспортне підприємство у Херсоні. Повідомлялось про 4 поранених, у тому числі двох поліцейських.

Ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.