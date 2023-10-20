Президентка Єврокомісії: Росія і ХАМАС схожі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про загрозу подальшого розширення конфлікту на Близькому Сході на тлі протистояння між Ізраїлем та терористичним угропуванням ХАМАС.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на її виступ з публічною лекцією в Університеті Гудзону

Деталі: За її словами, як президент РФ Володимир Путін хоче стерти Україну з лиця землі, так і ХАМАС за підтримки Ірану хоче стерти з лиця землі Ізраїль.

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"Іран, покровитель ХАМАС, лише хоче підлити масла у вогонь хаосу. Росія – покупець зброї в Ірану – уважно за цим спостерігає. Росія і ХАМАС схожі", – наголосила фон дер Ляєн.

"Ці терористи, яких підтримують їхні друзі в Тегерані, ніколи не зупиняться. Тому Ізраїль має право захищати себе відповідно до міжнародного права. І перед обличчям цього жаху є лише одна можлива відповідь з боку демократичних країн, таких як ми: Ми стоїмо на боці Ізраїлю", – резюмувала вона.

У цій же промові президентка Єврокомісії заявила, що Євросоюз та Сполучені Штати мають прискорити перемогу України у війні з РФ шляхом надання їй допомоги.

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Раніше фон дер Ляєн запевнила, що конфлікт на Близькому Сході не вплине на готовність Євросоюзу допомогати Україні під час загарбницької війни РФ проти неї.

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