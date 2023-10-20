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У центрі Києва тричі вдарили ножем військового − поліція шукає зловмисників

Ірина БалачукП'ятниця, 20 жовтня 2023, 13:47
У центрі Києва тричі вдарили ножем військового − поліція шукає зловмисників
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Невідомі напали з ножем на військового у центрі Києва увечері 19 жовтня, пораненого госпіталізували, поліція розшукує зловмисників.

Джерело: Поліція Києва у Facebook

Дослівно поліція: "Близько 22:00 години до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого".

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Деталі: На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення.

Наразі поліцейські проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження та опитують ймовірних свідків, щоб розшукати нападників.

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За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Зловмисникам загрожує до 8 років в’язниці.

Теми: Київармія
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