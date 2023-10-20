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Мелоні порвала стосунки зі своїм партнером після його сексистських висловлювань

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 20 жовтня 2023, 15:58
Мелоні порвала стосунки зі своїм партнером після його сексистських висловлювань
Джорджія Мелоні, фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні повідомила, що по 10 роках спільного життя розійшлася зі своїм партнером, журналістом Андреа Джамбруно, якого ще нещодавно захищала після його скандальних висловлювань про зґвалтування. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Пряма мова: "Мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років, закінчуються. Наші шляхи поступово розійшлися, і прийшов час визнати це".

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Деталі: Минулого місяця Мелоні заявила журналістам, що її не можна засуджувати за висловлювання Джамбруно, і в майбутньому вона не відповідатиме на питання про його поведінку.

Розрив стався в той час, коли прем'єр-міністерка відзначає свій перший рік на посаді на чолі правого коаліційного уряду, який захищає традиційну сім'ю як одну з ознак своєї політики.

Прем'єрка заявила, що не відволікатиметься на труднощі в особистому житті, сказавши, що "всі ті, хто сподівався послабити мене, завдавши удару вдома", не матимуть успіху.

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У пари, яка познайомилася в телестудії в 2014 році, є семирічна донька.

Андреа Джамбруно – ведучий програми новин на телеканалі Mediaset, що входить до медіагрупи MFE, яка належить спадкоємцям покійного Сільвіо Берлусконі, колишнього прем'єр-міністра і соратника Мелоні.

Цього тижня інше сатиричне телевізійне шоу Mediaset показало поза ефіром відеоуривки з програми Джамбруно, на яких він нецензурно висловлюється, торкається свого паху і, схоже, залицяється до колеги-жінки.

На другому аудіозаписі, що вийшов в ефір у четвер, Джамбруно говорить про те, що він у стосунках і каже колегам, що вони можуть працювати з ним, якщо візьмуть участь у груповому сексі.

Що було раніше:

  • У серпні тележурналіст зазнав широкої критики за коментарі, які багато хто сприйняв як звинувачення жертви, після справи про групове зґвалтування.
  • Марко Фурфаро з опозиційної Демократичної партії заявив, що коментарі Джамбруно були "чистим шовінізмом і сексизмом.... брудом, який не потребує коментарів".

Теми: Італія
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