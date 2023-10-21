Російські війська перегрупувалися і знову пішли на Авдіївку – ISW

20 жовтня російські війська відновили наступ у районі Авдіївки та незначно просунулися вперед.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: На думку військових аналітиків перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних втрат російської техніки і той факт, що російські війська перегрупувалися та знову розпочали наступ, свідчить про те, що або російські сили вважають, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або про те, що російське військове командування погано розставляє пріоритети наступальних операцій і не зважає на значні втрати техніки та особового складу.

Реклама:

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що російські війська незначно просунулися на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Російські військові блогери та український військовий оглядач стверджували, що російські війська захопили український опорний пункт біля терикону на північний схід від Авдіївки, просунулися до залізничної станції на північ від Авдіївки та просунулися біля ресторану "Царська охота" на південь від Авдіївки.

Інший відомий російський військовий блогер стверджував, що російські війська безуспішно атакували біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

ВІДЕО ДНЯ

Інші військові блогери стверджували, що російські війська просунулися до одного кілометра на лінії Степове-Бердичі (8-10 км на північний захід від Авдіївки) 19 жовтня, а 20 жовтня тривають бої під Бердичами.

Український Генштаб повідомив що українські сили відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Сіверного.

У Генштабі України 20 жовтня повідомили, що за минулу добу під Авдіївкою українські війська пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки.

Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що за останні чотири дні українські сили знищили 200 одиниць російської бронетехніки.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська намагаються відремонтувати пошкоджену техніку ще в полі.

На кадрах, опублікованих 20 жовтня, видно, як українські сили завдають ударів по російській термобаричній артилерійській системі ТОС-1 поблизу Авдіївки.

Російський військовий блогер поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв’язок і неможливість накопичення боєприпасів перед наступом.

Ключові висновки ISW за 20 жовтня: