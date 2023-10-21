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ЄС і США вивчать шляхи використання активів РФ на користь України – заява

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 21 жовтня 2023, 08:50
ЄС і США вивчать шляхи використання активів РФ на користь України – заява
фото: SHUTTERSTOCK

Лідери Європейського Союзу та Сполучених Штатів за підсумками саміту підтвердили готовність вивчити шляхи використання суверенних активів Росії для допомоги Україні згідно з національним й міжнародним правом.

Джерело: спільна заява за підсумками саміту, "Європейська правда"

Деталі: Європейські та американські лідери підтвердили готовність домогтись повної відповідальності Росії за її протиправну повномасштабну агресію проти України.

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"У світлі нагальності зриву спроб Росії зруйнувати українську економіку та постійного недотримання Росією своїх міжнародно-правових зобов'язань, Сполучені Штати та Європейський Союз разом із союзниками скликають своїх експертів для вивчення варіантів своєчасної компенсації Україні за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією", – йдеться в заяві.

Вони підкреслюють, що такі кроки мають відбуватись "відповідно до наших правових систем і міжнародного права".

"У короткостроковій перспективі ми вивчимо, як будь-які надприбутки приватних осіб, що безпосередньо випливають з іммобілізованих російських суверенних активів, якщо ці надприбутки не вимагаються для виконання зобов'язань перед Росією відповідно до чинного законодавства, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення й відбудову відповідно до чинного законодавства", – обіцяють лідери США та ЄС.

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Заява також містить зобов’язання лідерів працювати над вирішенням проблем енергетичної, економічної та продовольчої безпеки, спричинених агресією Росії, "які є особливо гострими у найбільш вразливих країнах, що розвиваються".

Проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує.

Нагадаємо: Раніше стало відомо, що робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів.

Читайте також: Два підходи до відшкодування збитків Україні: яке майбутнє у заморожених російських активів.

Теми: ЄССШАвійнаекономіка
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